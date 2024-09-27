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16:08, 27 сентября 2024Культура

Стало известно об ухудшении здоровья Брюса Уиллиса

RadarOnline: актер Брюс Уиллис испытывает трудности с передвижением

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Стало известно об ухудшении здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом пишет RadarOnline.

По данным источника, артист «с трудом может ходить». «Он редко выходит на улицу, но когда это происходит, это тщательно спланированная операция. Ему нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины», — рассказал собеседник портала.

Кроме того, уточняется, что с Уиллисом круглосуточно находятся опекуны, которые следят за тем, чтобы с актером все было в порядке, а также телохранители, которые ограждают его от публики.

Ранее поклонники Брюса Уиллиса выразили опасения за его здоровье из-за новых снимков, которые сделали папарацци.

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      Варвара Кошечкина
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