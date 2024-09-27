ТАСС: группировка ВСУ близ Селидово попала в клещи

Подразделения группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Селидово в населенном пункте Цукурино попали в клещи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Цукурино в клещах. Идут тяжелые бои», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что в данный момент отсекается логистика располагающихся на участке подразделений украинской армии.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские силы подошли к городу Селидово с трех сторон. Он подчеркнул, что военнослужащие РФ пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в Селидово. По данным советника главы ДНР, две дороги уже удалось взять под огневой контроль.