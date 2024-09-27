РИА Новости: солдаты ВСУ повесили в церкви жителя села в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повесили в церкви жителя села в Курской области. Об этом стало известно РИА Новости от родственника погибшего.

По его словам, трагедия произошла в селе Черкасское Поречное. Показания мужчины были зафиксированы военными следователями.

«Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого. Он подумал, что его не тронут. Они над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — рассказал родственник.

Ранее сообщалось, что на курском направлении наибольшую жестокость проявляют те подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые состоят из наемников.