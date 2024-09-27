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14:19, 27 сентября 2024Экономика

Стало известно о резком росте долгов украинцев по микрокредитам

Долги украинцев по микрокредитам выросли с начала 2024 года на 56 %

Фото: Frank Hammerschmidt / Globallookpress.com

Долги украинцев по микрокредитам с начала года выросли на 56 процентов, достигнув 14,5 миллиарда гривен (около 360 миллионов долларов). О резком увеличении показателя сообщает издание «Страна.ua».

Как стало известно журналистам, за первые шесть месяцев 2024 года на Украине было заключено 3,9 миллиона кредитных договоров на общую сумму 26,7 миллиарда гривен. Отмечается, что год к году показатель практически не изменился, но средняя сумма кредита при этом выросла и гражданам стало тяжелее по ним расплачиваться.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко назвал повышение налогов необходимым и вынужденным шагом, поскольку варианты финансовых поступлений в бюджет практически исчерпаны, а внешние заимствования непредсказуемы. В следующем году власти страны планируют покрыть за счет налогов более половины всех госрасходов.

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      Дмитрий Воронин
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