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19:11, 27 сентября 2024Экономика

Стоимости одного типа жилья в России предрекли значительное снижение

Риелтор Константин Апрелев: цены на жилье в 2024 году снизятся на 15-20 %
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Цены на недвижимость на первичном рынке в России в 2024 году упадут на 15-20 процентов. Их снижение предрек основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, из-за закрытия программы льготной ипотеки под восемь процентов годовых и высоких ставок по рыночной ипотеке объем спроса на покупку жилья сократится почти вдвое. В связи с этим застройщикам придется снизить стоимость квартир для привлечения покупателей.

«Раньше (в период действия льготной ипотеки — прим. «Ленты.ру») вы продавали 100 квартир в месяц, а сейчас вы будете продавать 40-50 по какому-то конкретному объекту либо по конкретному региону (это касается застройщиков). Естественно, негде взять покупателей по рыночной ипотеке под 20-22 процента. Их всего не более 10 процентов в общем объеме от всех покупок в новостройках, поэтому застройщики в поисках реальных покупателей будут вынуждены снижать цены. На 40 процентов я не думаю, что может произойти снижение, но 15-20 процентов — вполне ожидаемая история по корректировке цен уже в этом году», — заключил Апрелев.

Ранее в этот же день президент Судебно-экспертной палаты Денис Подшиваленко перечислил последствия оформления нескольких льготных ипотек сразу.

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