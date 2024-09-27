Стюардесса сделала фото у самолета в униформе и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница молдавской бюджетной авиакомпании FlyOne сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика попозировала на камеру в голубой юбке и темно-синей рубашке с коротким рукавом. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Удивительная», «Красивая девушка», «Такая милая», «Невозможно оторвать взгляд», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала действия, которые находятся под запретом для пилотов самолетов. Во-первых, пилотам запрещено есть одинаковую еду. Это правило существует на случай, если один из них отравится, — в таком случае второй сможет взять управление на себя.

