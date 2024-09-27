Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:13, 27 сентября 2024Наука и техника

Телевизоры Samsung и LG поймали на слежке

NewScientist: телевизоры Samsung и LG начали делать снимки экранов пользователей

Фото: IMAGO / Francis Joseph Dean / Dean P / Globallookpress.com

Телевизоры популярных корейских брендов Samsung и LG поймали на слежке за пользователями. Об этом сообщает издание NewScientist.

По словам журналистов медиа, модели телевизоров могут делать скриншоты экранов, когда потребители подключают их к своим компьютерам и консолям. Производители популярных в том числе в России устройств используют эти данные для настройки отображения релевантной рекламы.

Эксперт Яш Векария из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) заявил, что пользователи даже не предполагают, что все их действия записываются. Сообщается, что некоторые телевизоры Samsung делают снимки экрана каждые 500 миллисекунд, LG — 10 миллисекунд.

В ходе исследования специалисты подключили телевизоры к устройству, которое анализирует сетевой трафик. Выяснилось, что аппараты начинают запись, как только к телевизору подключают ТВ-антенну или HDMI-кабель. При этом при запущенных приложениях онлайн-кинотеатров запись не ведется.

В материале говорится, что на экранах устройств Samsung и LG может повляться приватная информация, которой потребитель не хотел бы делиться с другими. Авторы отметили, что слежку можно отключить через настройки, но универсальной инструкции не существует — на разной технике это происходит по-разному.

В конце сентября стало известно, что корпорация LG начала показывать рекламу пользователям своих телевизоров. Рекламные блоки стали демонстрировать пользователям во время простоя телевизора.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      В российском городе провели уникальную операцию на сердце

      На Западе узнали о раздумьях США по ударам вглубь российской территории

      Задержанный за осквернение Мемориала в российском городе иностранец объяснил свой поступок

      Патрушев предупредил об отработке сценариев борьбы с Россией на учениях НАТО

      Одна страна захотела достичь углеродной нейтральности

      «Яндекс» раскрыл меры по повышению безопасности поездок на самокатах

      В России появится список запрещенного к экспорту сырья

      В России высказались о создании новой платформы для решения конфликта на Украине

      Еноты залезли на участок россиян, поели баранок и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше