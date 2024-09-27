Телевизоры Samsung и LG поймали на слежке

NewScientist: телевизоры Samsung и LG начали делать снимки экранов пользователей

Телевизоры популярных корейских брендов Samsung и LG поймали на слежке за пользователями. Об этом сообщает издание NewScientist.

По словам журналистов медиа, модели телевизоров могут делать скриншоты экранов, когда потребители подключают их к своим компьютерам и консолям. Производители популярных в том числе в России устройств используют эти данные для настройки отображения релевантной рекламы.

Эксперт Яш Векария из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) заявил, что пользователи даже не предполагают, что все их действия записываются. Сообщается, что некоторые телевизоры Samsung делают снимки экрана каждые 500 миллисекунд, LG — 10 миллисекунд.

В ходе исследования специалисты подключили телевизоры к устройству, которое анализирует сетевой трафик. Выяснилось, что аппараты начинают запись, как только к телевизору подключают ТВ-антенну или HDMI-кабель. При этом при запущенных приложениях онлайн-кинотеатров запись не ведется.

В материале говорится, что на экранах устройств Samsung и LG может повляться приватная информация, которой потребитель не хотел бы делиться с другими. Авторы отметили, что слежку можно отключить через настройки, но универсальной инструкции не существует — на разной технике это происходит по-разному.

В конце сентября стало известно, что корпорация LG начала показывать рекламу пользователям своих телевизоров. Рекламные блоки стали демонстрировать пользователям во время простоя телевизора.