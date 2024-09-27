У российского космонавта появился вопрос к инопланетянам

Космонавт Кононенко спросил бы у инопланетян, как они достигли Земли

Российский космонавт Олег Кононенко в случае встречи с инопланетянами спросил бы у них, как они достигли Земли. Его слова передает ТАСС.

«Если когда-то мы встретимся с инопланетянами, мне в первую очередь будет интересно узнать, как они до нас добрались», — заявил космонавт о появившемся у него вопросе.

Также он спросил бы инопланетян, почему они выбрали для посещения именно Землю.

Ранее агентство сообщило, что Кононенко установил новый мировой рекорд по общей продолжительности космических полетов. В общей сложности космонавт находился в космосе 1100 суток 14 часов. Всего Кононенко летал на Международную космическую станцию пять раз. Его первый полет состоялся в апреле 2008 года.