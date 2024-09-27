В жилом доме в Первоуральске из крана побежала черная вода с песком

В жилом доме в Первоуральске из крана побежала мутная вода с песком

В одном из домов Первоуральска Свердловской области из кранов побежала вода, больше похожая на нефть, с примесями песка и камней. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе [PVK] Первоуральск в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Ленина, 17А. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть воду насыщенного черного цвета, которая льется из крана. «Спасибо за то, что хотя бы дали холодную воду на Ленина, 17А. Но вместо прозрачной жидкости из крана бежит нефть с камнями и песком. Куда это годится?» — пожаловался житель Первоуральска. В комментариях другие жильцы дома, а также их соседи, проживающие на улице Ленина, 13А, поделились видео, где из их кранов также течет коричневая и черная вода. Помимо этого, еще один житель Первоуральска посетовал, что горячую воду из крана приходится дожидаться по 10-15 минут — до этого льется лишь холодная.

Ранее в этот же день стало известно, что жители Красноярска пожаловались, что весной и осенью с крыши их дома льется водопад из-за прохудившейся крыши.