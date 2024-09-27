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08:47, 27 сентября 2024Бывший СССР

Украинскую армию уличили в плохом обучении мобилизованных

FT: мобилизованные украинцы попадают на фронт без обучения и часто сбегают

Фото: Reuters

Мобилизованных украинцев отправляют на фронт без нормальной подготовки. О плохом обучении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в армии.

Отмечается, что у призывников нет необходимых базовых навыков ведения боя и мотивации. «Они часто покидают позиции, когда попадают под обстрел», — сказано в материале.

Кроме того, один из командиров ВСУ рассказал, что мобилизованные получают отличные оценки за подготовку. При этом они не проходят реальную практику, а затем их отправляют в зону боевых действий, добавил военный. Собеседник FT подчеркнул, что многие призывники не умеют держать оружие и стрелять, так как не хватает боеприпасов.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что сейчас в ВСУ больше тех, кто прошел минимальное военное обучение. По его словам, опытных бойцов отправили на курское направление.

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      Кристина Есикова
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