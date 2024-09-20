Эксперт Дандыкин: в ВСУ больше тех, кто прошел минимальное военное обучение

На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины (ВСУ) больше тех, кто прошел минимальное военное обучение, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Соотношение опытных и неопытных бойцов ВСУ он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас соотношение неопытных к опытным в большой пропорции. Опытных бросили на курское направление, даже президентскую бригаду. Тем не менее пока сопротивление есть, мы это видим, на всех направлениях стараются. Но, конечно, ситуация меняется. Сейчас гораздо больше тех, кто, в общем-то, минимальное обучение прошел военное», — поделился Дандыкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ, чрезвычайная. Также Песков заверил, что контроль над всей территорией области, где с начала августа идут бои, будет восстановлен. По его словам, в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

Украинские войска вторглись в Курскую область в августе, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября армия Россия начала контрнаступление. Президент Владимир Путин называл изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.