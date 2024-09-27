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10:37, 27 сентября 2024Из жизни

Установлена личность съеденного моряка с застрявшего во льдах корабля

Установлена личность моряка из потерянной полярной экспедиции Джона Франклина

Изображение: The British Library / Wikimedia

Ученым удалось установить личность одного из участников потерянной экспедиции британского мореплавателя Джона Франклина. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 1845 году парусники «Эребус» и «Террор», которыми руководил Франклин, отправились в неизвестную часть Северо-Западного прохода через Северный Ледовитый океан. Ни тот, ни другой не вернулись. Корабли искали больше десяти лет, но все усилия были тщетны.

В конце концов кто-то догадался спросить о случившемся эскимосов, живших в тех местах. Они рассказали, что корабли застряли во льдах, а отчаявшиеся моряки превратились в каннибалов и съели тела собственных спутников. Это их не спасло: пережить полярные морозы и голод не удалось никому из участников экспедиции.

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Отыскать «Эребус» удалось лишь в 2014 году. «Террор» нашли два года спустя. Останки членов команды подтвердили, что эскимосы не врали. У каждого четвертого на костях действительно остались отметины от ножа, которым разделывали тела.

Чтобы идентифицировать останки, ученые взяли пробу ДНК из зуба одного из моряков, ставшего жертвой каннибалов. Ее сравнили с пробами ДНК, которые сдали 25 потомков участников экспедиции. Одна из них показала совпадение. Оказалось, что останки принадлежали капитану «Эребуса» Джеймсу Фицджеймсу.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Archaeological Science.

Ранее сообщалось, что пропавший со всем экипажем проклятый корабль нашли спустя 115 лет. Корабль пропал 1 мая 1909 года. С грузом соли он следовал за большим грузовым судном, разбивающим льдины, но попал под сильный порыв ветра и исчез.

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      Олег Парамонов
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