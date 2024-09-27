Установлена личность съеденного моряка с застрявшего во льдах корабля

Установлена личность моряка из потерянной полярной экспедиции Джона Франклина

Ученым удалось установить личность одного из участников потерянной экспедиции британского мореплавателя Джона Франклина. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 1845 году парусники «Эребус» и «Террор», которыми руководил Франклин, отправились в неизвестную часть Северо-Западного прохода через Северный Ледовитый океан. Ни тот, ни другой не вернулись. Корабли искали больше десяти лет, но все усилия были тщетны.

В конце концов кто-то догадался спросить о случившемся эскимосов, живших в тех местах. Они рассказали, что корабли застряли во льдах, а отчаявшиеся моряки превратились в каннибалов и съели тела собственных спутников. Это их не спасло: пережить полярные морозы и голод не удалось никому из участников экспедиции.

Отыскать «Эребус» удалось лишь в 2014 году. «Террор» нашли два года спустя. Останки членов команды подтвердили, что эскимосы не врали. У каждого четвертого на костях действительно остались отметины от ножа, которым разделывали тела.

Чтобы идентифицировать останки, ученые взяли пробу ДНК из зуба одного из моряков, ставшего жертвой каннибалов. Ее сравнили с пробами ДНК, которые сдали 25 потомков участников экспедиции. Одна из них показала совпадение. Оказалось, что останки принадлежали капитану «Эребуса» Джеймсу Фицджеймсу.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Archaeological Science.

Ранее сообщалось, что пропавший со всем экипажем проклятый корабль нашли спустя 115 лет. Корабль пропал 1 мая 1909 года. С грузом соли он следовал за большим грузовым судном, разбивающим льдины, но попал под сильный порыв ветра и исчез.