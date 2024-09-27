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02:27, 27 сентября 2024Бывший СССР

Уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

Мосийчук: в Австрии попытались отравить бывшего главу КС Украины Тупицкого

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Экс-глава конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий, который был уволен с должности по решению украинского лидера Владимира Зеленского, пережил покушение в Австрии — его пытались отравить. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук после личного разговора с отставным судьей, сообщает «Страна.ua».

«Александр Николаевич отметил, что следы его преднамеренного отравления ведут на Украину. У него есть подозрения и подозреваемые», — добавил экс-парламентарий.

По словам Мосийчука, есть предположение, что в качестве отравляющего вещества была использована ртуть, так как в крови Тупицкого нашли семикратное превышение нормы этого металла. Он отметил, что бывший судья находится под наблюдением медиков в одной из австрийских больниц и уже обратился по факту преступления в Венскую прокуратуру.

Тупицкий лишился поста руководителя КС в 2021 году после длительного конфликта между судебным органом и главой государства. Позднее на экс-главу ведомства завели уголовное дело по подозрению в подкупе свидетелей. В 2022 году его объявили в международный розыск в связи с его выездом за границу после начала специальной военной операции (СВО).

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      Александра Синицына
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