В Белом доме допустили уступки со стороны Киева для урегулирования конфликта

Администрация США допускает, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Об этом рассказал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
У него поинтересовались, как Штаты относятся к возможности территориальных уступок со стороны Украины в вопросе урегулирования конфликта.
«Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента [Украины Владимира] Зеленского», — отметил Кирби.
По его словам, международно признанные границы Украины должны уважаться всеми, особенно Россией. Представители американской власти «не сидят с картами Украины и маркерами и не придумывают альтернативные сценарии», добавил Кирби.
Ранее Джон Кирби назвал «план победы» Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине необходимо глубже изучить в следующие недели. До этого политик представил в ходе визита в Штаты «план победы», который состоит из четырех основных пунктов. В него входят требования гарантий безопасности, вступление в НАТО и продолжение операции Вооруженных сил Украины в Курской области.
25 сентября появилась информация, что США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной помощи.