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02:00, 27 сентября 2024Мир

В Белом доме допустили уступки со стороны Киева для урегулирования конфликта

Кирби допустил, что Киеву придется пойти на уступки для урегулирования конфликта

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Администрация США допускает, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Об этом рассказал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

У него поинтересовались, как Штаты относятся к возможности территориальных уступок со стороны Украины в вопросе урегулирования конфликта.

«Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента [Украины Владимира] Зеленского», — отметил Кирби.

По его словам, международно признанные границы Украины должны уважаться всеми, особенно Россией. Представители американской власти «не сидят с картами Украины и маркерами и не придумывают альтернативные сценарии», добавил Кирби.

Ранее Джон Кирби назвал «план победы» Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине необходимо глубже изучить в следующие недели. До этого политик представил в ходе визита в Штаты «план победы», который состоит из четырех основных пунктов. В него входят требования гарантий безопасности, вступление в НАТО и продолжение операции Вооруженных сил Украины в Курской области.

25 сентября появилась информация, что США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной помощи.

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      Марина Совина
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