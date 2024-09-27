В Госдуме отреагировали на новость о разводе SHAMAN'а

Депутат Госдумы Милонов: SHAMAN не является образцом, он так себе пример

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не является образцом для подражания, считает депутат Государственной Думы, замглавы комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов. Так парламентарий отреагировал на новость об уже втором разводе исполнителя в беседе с RTVI.

«Я не являюсь ни его поклонником, ни сторонником. Если многие будут брать с него пример, то они начнут ходить без нижнего белья в облегающих кожаных штанах. Я лично не считаю его каким-то образцом, не слежу за его жизнью, творчеством», — подчеркнул Милонов.

О разводе Дронова с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой после семи лет брака стало известно 26 сентября, супруги подтвердили достоверность новостей. По словам SHAMAN'а, они с женой — занятые люди со сложными графиками, которые мешают строить личную жизнь.