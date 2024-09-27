В Грузии назвали условие пересмотра отношений с США

Кобахидзе: Грузия пересмотрит отношения с США, если Вашингтон изменит политику

Грузия пересмотрит отношения с США, если Вашингтон изменит политику. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе прокомментировал текущий уровень отношений Грузии и США после ряда высказываний. Политик заявил о необходимости пересмотра статус-кво и назвал условием изменение политики Вашингтона.

«Это наша четкая позиция. Все зависит от американской стороны», — подчеркнул грузинский премьер.

Ранее Кобахидзе отреагировал на отмену его приглашения к президенту США Джо Байдену в последний момент. Политик назвал аннулирование его приглашения на прием несерьезным шагом.