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10:45, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали условие пересмотра отношений с США

Кобахидзе: Грузия пересмотрит отношения с США, если Вашингтон изменит политику

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Грузия пересмотрит отношения с США, если Вашингтон изменит политику. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе прокомментировал текущий уровень отношений Грузии и США после ряда высказываний. Политик заявил о необходимости пересмотра статус-кво и назвал условием изменение политики Вашингтона.

«Это наша четкая позиция. Все зависит от американской стороны», — подчеркнул грузинский премьер.

Ранее Кобахидзе отреагировал на отмену его приглашения к президенту США Джо Байдену в последний момент. Политик назвал аннулирование его приглашения на прием несерьезным шагом.

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      Алевтина Запольская
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