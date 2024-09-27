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06:08, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Херсонской области обвинили украинских военных в варварстве

Сальдо: Киев в варварстве заходит дальше, чем ему советует Запад

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Губернатор Херссонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости обвинил украинских военных в варварстве, по его словам, они заходят даже дальше, чем им советуют западные кураторы, чтобы помешать людям спокойно жить.

«То есть это и есть вот это вот варварское отношение к людям, которое открывает всю ту подноготную киевского режима, который еще больше делает, наверное, чем говорят и чем советуют ему западные кураторы», — сказал глава региона.

В качестве примера он привел инцидент в городе Алешки. По словам Сальдо, украинские военные целенаправленно выследили дом главврача местной районной больницы и сбросили туда боеприпас.

Пока Запад поддерживает Киев, такие атаки будут продолжаться, подчеркнул губернатор. Он также добавил, что ВСУ пытаются высадиться на левобережье Днепра, однако все эти попытки пресекаются и ведут лишь к новым жертвам среди украинских мобилизованных.

Ранее Сальдо заявил, что взятие под контроль Херсона станет предтечей взятия Николаева и Одессы.

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      Марина Совина
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