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04:52, 27 сентября 2024Бывший СССР

Сальдо высказался о пути к взятию Николаева и Одессы

Сальдо: путь на Николаев и Одессу лежит через взятие Херсона

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Взятие под контроль Херсона станет предтечей взятия Николаева и Одессы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сначала российские войска должны взять под контроль Херсон, находящийся на пути к Одессе.

«И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот сто лет прошло — снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова», — сказал Сальдо.

В сентябре 2022 года Украина обвинила Сальдо в госизмене за участие в организации референдума о вхождении Херсонской области в состав России. Обвинение выдвинуто также главе ДНР Денису Пушилину, главе Запорожской области Евгению Балицкому, председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидевке, а также неназванному члену избирательной комиссии республики.

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