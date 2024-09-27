В Иране опровергли гибель лидеров «Хезболлы» при авиаударе по Бейруту

Tasnim: руководители «Хезболлы» не погибли при авиаударе Израиля по Бейруту

Никто из высших руководителей движения «Хезболла» не погиб при авиаударе Израиля по Бейруту. Об этом сообщило государственное агентство Ирана Tasnim.

«Осведомленный источник в Ливане заявил агентству Tasnim, что ни один из лидеров "Хезболлах" не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля в Ливане», — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек «Хезболлы» Хасан Насралла. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари также сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.