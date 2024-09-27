В Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента

МВД: в Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования Токаева

В Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что схрон стрелкового оружия был найден сотрудниками МВД, Комитета нацбезопасности и Службы государственной охраны при проверке маршрута поездки главы государства в Туркестанской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативных мероприятий для установления причастных лиц. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.

Накануне стало известно, что Казахстан ожидает государственного визита президента России Владимира Путина и надеется обсудить с ним ряд проектов.

