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21:35, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента

МВД: в Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования Токаева
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что схрон стрелкового оружия был найден сотрудниками МВД, Комитета нацбезопасности и Службы государственной охраны при проверке маршрута поездки главы государства в Туркестанской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативных мероприятий для установления причастных лиц. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.

Накануне стало известно, что Казахстан ожидает государственного визита президента России Владимира Путина и надеется обсудить с ним ряд проектов.

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      Марина Совина
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