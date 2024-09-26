Казахстан сообщил об ожидании визита Путина

Посол Казахстана в Москве: страна ожидает визита Путина

Казахстан ожидает государственного визита президента России Владимира Путина и надеется обсудить с ним ряд проектов. Об этом сообщил посол страны в Москве Даурен Абаев, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что к моменту приезда Путина в республику еще больше проектов появится на бумаге, а после перейдут в процесс реализации. Посол добавил, что Москва и Астана вместе осуществляют множество проектов. Среди них такие компании, как «Сибур», «Татнефть», «КамАЗ», и в целом между Россией и Казахстаном есть около 135 совместных проектов, из которых уже реализованы около 40.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что победить Россию в военном плане невозможно. Он добавил, что при неблагоприятном развитии событий прежде всего пострадают государства, прямо вовлеченные в российско-украинский конфликт.