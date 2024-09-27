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08:54, 27 сентября 2024Мир

В Конгрессе США посоветовали Зеленскому держаться подальше от американской политики

Конгрессмен Коул призвал Зеленского держаться подальше от американской политики

Фото: Leah Millis / Reuters

Конгрессмен-республиканец Том Коул, комментируя недавний визит украинского президента Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, усомнился в разумности этого решения и призвал его держаться подальше от американской политики. Слова члена Конгресса США передает Politico.

«Никогда не бывает разумно в любой ситуации, когда вы имеете дело с другой страной, вмешиваться во внутреннюю политику. Мой совет всем — держаться подальше от американской политики. Не становитесь проблемой, особенно когда партийные выборы так близко и в последние недели перед ними. Это время, когда, даже если вы абсолютно невиновны, все, что вы делаете, может быть вырвано из контекста», — сказал он.

Ранее группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать визит Зеленского в США, чтобы определить, был ли он «политически мотивированным» и оплачен ли он средствами налогоплательщиков в нарушение федерального закона. В Конгрессе также высказали опасения в связи с тем, что Зеленский был доставлен в Пенсильванию на американском военном самолете и получил охрану Секретной службы США во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрантоне.

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      Лина Пивоварова
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