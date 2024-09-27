Конгрессмен Крейн: победа Харрис приведет США к эскалации конфликта с Россией

Победа действующего вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис приведет к эскалации конфликта с Россией. О риске ухудшения отношений Вашингтона с Москвой предупредил американский конгрессмен-республиканец Эли Крейн в эфире телеканала Fox News.

«Я трижды участвовал в войне. Я и несколько моих коллег пытались уберечь нас от этого, но Камала Харрис... Вы видели эту предвыборную чушь, которую она только что вытворила с [украинским лидером Владимиром] Зеленским. Это именно то, к чему мы движемся. Мы собираемся продолжать эскалацию войны с крупнейшей ядерной сверхдержавой на планете Земля», — сказал он, добавив, что считает это очень опасным, глупым и высокомерным.

22 сентября Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины.

После этого президента Украины заподозрили во вмешательстве в выборы президента США. Отмечалось, что украинский лидер посетил завод в колеблющемся штате именно со сторонниками Харрис, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.