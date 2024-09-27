Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 27 сентября 2024Мир

В Конгрессе США предупредили об эскалации конфликта с Россией при одном условии

Конгрессмен Крейн: победа Харрис приведет США к эскалации конфликта с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Победа действующего вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис приведет к эскалации конфликта с Россией. О риске ухудшения отношений Вашингтона с Москвой предупредил американский конгрессмен-республиканец Эли Крейн в эфире телеканала Fox News.

«Я трижды участвовал в войне. Я и несколько моих коллег пытались уберечь нас от этого, но Камала Харрис... Вы видели эту предвыборную чушь, которую она только что вытворила с [украинским лидером Владимиром] Зеленским. Это именно то, к чему мы движемся. Мы собираемся продолжать эскалацию войны с крупнейшей ядерной сверхдержавой на планете Земля», — сказал он, добавив, что считает это очень опасным, глупым и высокомерным.

22 сентября Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины.

После этого президента Украины заподозрили во вмешательстве в выборы президента США. Отмечалось, что украинский лидер посетил завод в колеблющемся штате именно со сторонниками Харрис, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      В российском городе провели уникальную операцию на сердце

      На Западе узнали о раздумьях США по ударам вглубь российской территории

      Задержанный за осквернение Мемориала в российском городе иностранец объяснил свой поступок

      Патрушев предупредил об отработке сценариев борьбы с Россией на учениях НАТО

      Одна страна захотела достичь углеродной нейтральности

      «Яндекс» раскрыл меры по повышению безопасности поездок на самокатах

      В России появится список запрещенного к экспорту сырья

      В России высказались о создании новой платформы для решения конфликта на Украине

      Еноты залезли на участок россиян, поели баранок и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше