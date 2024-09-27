В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о применении ядерного оружия Минском

Песков: Путин сказал, что мы будем защищать Белоруссию

В случае агрессии против Минска Россия будет защищать Белоруссию с применением средств стратегического сдерживания. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии прокомментировал для Telegram-канала SHOT представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Президент России Владимир] Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря российского лидера.

Лукашенко назвал условия для применения ядерного оружия Белоруссией в середине августа. По его словам, поводом к использованию сил сдерживания станет пересечение войсками НАТО границы Союзного государства.

Ранее о возможности применить ядерное оружие в случае агрессии против Минска заявил и Путин. Он напомнил, что Россия несет обязанности по защите партнеров по Союзному государству.