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14:54, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о применении ядерного оружия Минском

Песков: Путин сказал, что мы будем защищать Белоруссию

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В случае агрессии против Минска Россия будет защищать Белоруссию с применением средств стратегического сдерживания. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии прокомментировал для Telegram-канала SHOT представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Президент России Владимир] Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря российского лидера.

Лукашенко назвал условия для применения ядерного оружия Белоруссией в середине августа. По его словам, поводом к использованию сил сдерживания станет пересечение войсками НАТО границы Союзного государства.

Ранее о возможности применить ядерное оружие в случае агрессии против Минска заявил и Путин. Он напомнил, что Россия несет обязанности по защите партнеров по Союзному государству.

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      Глеб Палехов
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