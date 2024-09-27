В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии одного из пострадавших при взрыве в Махачкале

Минздрав: один из пострадавших при взрыве в Махачкале в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате взрыва на автомобильной заправке в Махачкале находится в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости.

По последним данным, всего госпитализировали восемь человек, состояние семерых из них оценивается как средней тяжести. Еще три человека получили помощь амбулаторно.

27 сентября взрыв произошел на заправке в Дагестане. В результате погибли девять человек.

По данным Shot, все произошло в Махачкале на АЗС Plus, расположенной на окраине города неподалеку от села Новый Хушет. Первый взрыв прогремел на АЗС Plus в Махачкале около 17:50, второй — спустя 20 минут.

В СК сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).