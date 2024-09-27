Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:13, 27 сентября 2024Россия

В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии одного из пострадавших при взрыве в Махачкале

Минздрав: один из пострадавших при взрыве в Махачкале в тяжелом состоянии

Кадр: Telegram-канал Mash

Один из пострадавших в результате взрыва на автомобильной заправке в Махачкале находится в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости.

По последним данным, всего госпитализировали восемь человек, состояние семерых из них оценивается как средней тяжести. Еще три человека получили помощь амбулаторно.

27 сентября взрыв произошел на заправке в Дагестане. В результате погибли девять человек.

По данным Shot, все произошло в Махачкале на АЗС Plus, расположенной на окраине города неподалеку от села Новый Хушет. Первый взрыв прогремел на АЗС Plus в Махачкале около 17:50, второй — спустя 20 минут.

В СК сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько взрывов прогремело на заправке в Дагестане. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами могут находиться люди

      15 стран заявили о готовности присоединиться к урегулированию конфликта на Украине

      В МИД оценили реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

      В Пентагоне заявили о важности подготовки летчиков Украины для F-16

      В Казахстане нашли схрон оружия по маршруту следования президента

      Зеленский представил Трампу свой «план победы»

      Российские военные освободили четыре населенных пункта за неделю

      Два человека пострадали в результате детонации дрона в российском селе

      Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до десяти

      Бывшая девушка Хью Хефнера рассказала о полном экскрементов особняке Playboy

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше