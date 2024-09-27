Синоптик Леус рассказал о пришедших в Москву дождях

В Москву пришли дожди. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в 11:00 по московскому времени начало осадков отметили метеостанции аэропортов Шереметьево и Внуково. На опубликованной Леусом карте видно, что тучи плотным слоем надвигаются на город с запада.

В МЧС, в свою очередь, жителей столицы предупредили о порывистом ветре 15-17 метров в секунду, который ожидается с 12:00 до 21:00 в пятницу, 27 сентября.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал жителей столицы подготовиться к пасмурной погоде и попрощаться с солнцем в конце текущей недели. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, осенняя погода придет в столицу в пятницу, 27 сентября, и продержится до вторника, 1 октября.