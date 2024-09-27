В Подмосковье подросток разбил сверстнику голову стулом

В Подмосковье подросток разбил голову восьмикласснику стулом

В Московской области, в городе Озеры, подросток стулом разбил голову восьмикласснику. Пострадавший в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВ Центр | ТВЦ».

По словам матери мальчика, узнавшего об обстоятельствах случившегося от одноклассника сына, на него напал другой школьник. Подростка охарактеризовали как агрессивного, якобы до этого он уже нападал на других детей.

После этого родители не отпустили детей на уроки — они боятся еще одного нападения. К ситуации подключили директора школы и учителей.

Ранее в Тыве подростки избили девочку и заставили ее извиняться на камеру. В полиции на родителей издевавшихся над школьницей подростков составили протоколы.