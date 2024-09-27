Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 27 сентября 2024Россия

В Подмосковье подросток разбил сверстнику голову стулом

В Подмосковье подросток разбил голову восьмикласснику стулом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Московской области, в городе Озеры, подросток стулом разбил голову восьмикласснику. Пострадавший в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВ Центр | ТВЦ».

По словам матери мальчика, узнавшего об обстоятельствах случившегося от одноклассника сына, на него напал другой школьник. Подростка охарактеризовали как агрессивного, якобы до этого он уже нападал на других детей.

После этого родители не отпустили детей на уроки — они боятся еще одного нападения. К ситуации подключили директора школы и учителей.

Ранее в Тыве подростки избили девочку и заставили ее извиняться на камеру. В полиции на родителей издевавшихся над школьницей подростков составили протоколы.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Это способ запугать Украину и запугать нас». В НАТО отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      Сенат призвал Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России

      Отказывавшийся играть с Россией новичок ЦСКА обратился к фанатам на русском языке

      Володин рассказал об изменениях в жизни россиян в октябре

      Лукашенко назвал фашизмом санкции против Белоруссии

      Зеленский остался в США ради встречи с Трампом

      Глава МИД Британии намекнул на разрешение ВСУ ударов вглубь России

      Названа дата вступления в силу закона о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов

      Басилашвили вспомнил о предсказании гадалки

      В Подмосковье подросток разбил сверстнику голову стулом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше