В Раде предсказали усиление давления ВС России на фронте после визита Зеленского в США

Нардеп Дубинский: ВС РФ усилят давление на фронте после визита Зеленского в США

После провального визита в США президента Украины Владимира Зеленского Вооруженные силы России (ВС РФ) усилят давление на фронте. Увеличение интенсивности боев предсказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«В связи с не слишком удачным корпоративом, который провел в США Зеленский (...), в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте. При этом также очевидно, что идиотские решения [Зеленского] положили лучшие бригады и технику ради пиара», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что командование Вооруженных сил Украины попытается решить проблемы на фронте с помощью принудительно мобилизованных новобранцев.

Ранее Дубинский уличил представителей Демократической партии США в попытке превратить Зеленского в политический козырь. По его словам, перед выборами республиканцы планируют сделать обратное и начнут критиковать коррупцию в правительстве Зеленского.