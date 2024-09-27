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20:34, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Раде предсказали усиление давления ВС России на фронте после визита Зеленского в США

Нардеп Дубинский: ВС РФ усилят давление на фронте после визита Зеленского в США

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После провального визита в США президента Украины Владимира Зеленского Вооруженные силы России (ВС РФ) усилят давление на фронте. Увеличение интенсивности боев предсказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«В связи с не слишком удачным корпоративом, который провел в США Зеленский (...), в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте. При этом также очевидно, что идиотские решения [Зеленского] положили лучшие бригады и технику ради пиара», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что командование Вооруженных сил Украины попытается решить проблемы на фронте с помощью принудительно мобилизованных новобранцев.

Ранее Дубинский уличил представителей Демократической партии США в попытке превратить Зеленского в политический козырь. По его словам, перед выборами республиканцы планируют сделать обратное и начнут критиковать коррупцию в правительстве Зеленского.

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      Глеб Палехов
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