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12:15, 27 сентября 2024Россия

В России назвали неизбежным силовой ответ на разрешение Украине ударов вглубь страны

Депутат Новиков: Россия обязана принять ответные меры против США при агрессии
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Решение США разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России неизбежно повлечет за собой силовой ответ Штатам и союзникам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что государство не вправе, а обязано принимать ответные меры в случае явной агрессии.

«С каждым новым витком эскалации конфликта со стороны Запада, мы вынуждены принимать новые меры для защиты себя и своих интересов. Что такое удары вглубь территории России? Мы уже видим разрушенные города в ДНР и ЛНР. Потому все разговоры о разрешении подобных ударов — прямая угроза нашему мирному населению. И российская власть не вправе, а обязана предпринимать меры для противодействия подобным шагам», — сказал Новиков.

Вместе с тем, депутат допустил, что даже сообщения разведки США о последствиях разрешения ударов по России дальнобойным оружием могут не остановить Вашингтон от принятия данного решения.

«Если бы нанесение ударов было новой темой, то появление информации от разведки США могло бы, действительно, означать стремление пресечь, предупредить такое решение. Но вопрос слишком давно находится в фокусе общественного внимания, потому не уверен, что сообщение может повлиять на ход событий», — считает политик.

Ранее представители разведки США заявили, что разрешение Украине использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России спровоцирует силовой ответ с российской стороны. По их мнению, это может изменить ход боевых действий.

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