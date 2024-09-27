В России оценили влияние цифрового рубля на денежно-кредитную политику

ЦБ: цифровой рубль не повлияет на принципы реализации денежно-кредитной политики

Введение цифрового рубля не повлияет на фундаментальные принципы функционирования банковской системы и реализации российской денежно-кредитной политики (ДКП), следует из обновленного проекта основных направлений ДКП на 2025–2027 годы, направленного Центробанком в Госдуму.

Документ, содержащий базовый и три альтернативных сценария развития экономики страны в указанный период, был одобрен советом директоров ЦБ в конце августа. В его новой версии учли решение о повышении ключевой ставки, принятое 13 сентября, а также «статистическая и другая информация, опубликованная с 22 августа по 18 сентября».

Регулятор напомнил, что новая форма нацвалюты позволит снизить стоимость расчетов, а сам цифровой рубль «по своим свойствам похож как на наличные деньги, так и на средства на банковских счетах». Оценивая преимущества его введения, авторы проекта обратили внимание на ожидаемое повышение доступности финансовых услуг на отдаленных и малодоступных территориях при ограниченном доступе к интернету.

С 1 сентября в РФ стартовал новый этап тестирования цифрового рубля, выпускаемого Банком России — оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. Полноценное широкое использование цифрового рубля планируют начать в стране с 1 июля 2025 года.