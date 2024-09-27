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15:26, 27 сентября 2024Экономика

В России появится список запрещенного к экспорту сырья

Новак: из России запретят экспорт некоторых ресурсов и продуктов переработки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российское правительство работает над созданием перечня продукции, запрещенной для экспорта из России в недружественные страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в этот список войдут как полезные ископаемые, так и продукты переработки. Конкретные предложения будут подготовлены в ближайшее время. Пока же власти анализируют ситуацию на мировых рынках и российские возможности.

По информации издания «Коммерсантъ», Новак сообщил, что названный перечень будет довольно большим. Речь идет о продукции, которая пользуется спросом на мировых рынках. Однако правительство рассчитывает все организовать так, чтобы запрет на экспорт некоторых товаров не помешал развитию российских отраслей.

Ранее Новак заявил, что в 2024 году в России добудут от 515 до 521 миллиона тонн нефти и газового конденсата. В 2023 году речь шла о 527 миллионах тонн.

Кроме того, он заметил, что российским экспортерам удалось перенаправить почти 30-40 процентов поставок газа из Европы на другие рынки.

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