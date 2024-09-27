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13:17, 27 сентября 2024Экономика

России спрогнозировали заметное снижение добычи нефти

Вице-премьер Новак: добыча нефти в России упадет до 515-521 млн тонн в 2024 году

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам 2024 года суммарные объемы добычи нефти и газового конденсата в России составят от 515 до 521 миллиона тонн. Такой прогноз дал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Для сравнения, в 2023 году добыча нефти и газового конденсата в стране составила в общей сложности порядка 527 миллионов тонн, а в 2022-м показатель находился на отметке в 535 миллионов. Таким образом, добыча нефти в России, согласно ожиданиям Новака, по итогам этого года может сократиться на 6-12 миллионов, а в сравнении с позапрошлым годом — примерно на 14-20 миллионов.

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Ранее Новак заявлял, что снижение объемов нефтепроизводства в России обусловлено в том числе обязательствами страны в рамках сырьевой сделки ОПЕК+. При этом в долгосрочной перспективе (до 2050 года), как утверждал он, страна нацелена на ежегодную добычу сырья объемом 540 миллионов тонн. Новак также подчеркнул, что в долгосрочные планы России не входит резкое наращивание нефтяного экспорта.

В первой половине августа газета «Ведомости» сообщила о заметном сокращении ввода новых нефтяных скважин в РФ. По итогам января-июня в стране ввели в эксплуатацию в общей сложности 3657 подобных объектов, что оказалось на 12 процентов меньше в сравнении с тем же периодом 2023-го. При этом объемы бурения в целом снизились незначительно в годовом выражении.

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