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11:19, 27 сентября 2024Россия

В России военный пожаловался на гинекологический осмотр 15-летней дочери с практикантами

В Крыму военный пожаловался на гинекологический осмотр дочери с практикантами

Фото: Yakobchuk Vyacheslav / Shutterstock / Fotodom

В Крыму военнослужащий пожаловался в Следственный комитет из-за гинекологического осмотра 15-летней дочери, на котором присутствовали студентки-практикантки Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как выяснило издание, российская школьница в мае почувствовала себя плохо во время сдачи. Старшеклассница упала в обморок, ее отвезли в Симферопольскую центральную больницу с вегетососудистой дистонией.

Отец несовершеннолетней рассказал, что лечащий врач назначил ей гинекологический осмотр. Специалист, как утверждает отец, захотела провести процедуры в присутствии студенток. Школьница изначально была против подобного, однако возразить не смогла и испытала серьезный стресс на осмотре.

Сама же врач-гинеколог пояснила, что никаких нарушений с ее стороны не было. Женщина подчеркнула, что студентки имеют право находиться во время осмотра в кабинете, поскольку кафедра прикреплена к больнице.

Доктор отметила, что 15-летняя пациентка отказалась от полного осмотра, поэтому был проведен только наружный. Как уверяет врач, у девочки стоял диагноз «дисменорея» (болезненные менструации), поэтому осмотр требовался.

Родитель же убежден, что внутренний осмотр был проведен и негативно повлиял на психическое и физическое здоровье подростка. Он написал заявление в Следственный комитет, прокуратуру, полицию и обратился к уполномоченной по правам ребенка в России.

Ранее сообщалось, что пришедшая к врачу с больным животом 11-летняя жительница Красноярска оказалась беременна.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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