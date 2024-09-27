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09:11, 27 сентября 2024Экономика

В России заявили о появлении в стране нового среднего класса

Директор Okkam Куркина: в России появились новые обеспеченные потребители

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За последнее время в России появился новый средний класс, в состав которого вошли обеспеченные потребители. Об этом заявила главный операционный директор Okkam Дарья Куркина, ее слова приводит портал Shoppers.media.

Согласно данным компании, за последние несколько лет в наибольшей степени выросли зарплаты в отрасли металлообработки, сейчас средний оклад там составляет 181 тысячу рублей (плюс 181 процент). В свою очередь, в промышленном секторе зарплаты за это время выросли на 116 процентов, до 123 тысяч, а оклады в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — на 140 процентов, до 121 тысячи. В то же время работники складов в стране стали получать в среднем 117 тысяч в месяц (плюс 119 процентов).

Как подчеркнула Куркина, представители вышеуказанных профессий сейчас входят в новый средний класс. Средняя зарплата в этих отраслях сейчас уже выше, чем у среднестатистического менеджера среднего звена. По этой причине они могут позволить себе покупать в том числе более дорогостоящие продукты питания, в отличие от менее состоятельных граждан, резюмировала она.

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Как уточнила аналитик, представители нового среднего класса в России отличаются эмоциональными и иррациональными тратами. Они, в частности, выбирают более дорогие продукты питания. В их потребительской корзине оказались неожиданные категории, в том числе хамон и более дорогой сыр. Кроме того, в список предпочтений «новых обеспеченных» россиян вошли красная рыба, сырокопченая колбаса, авокадо, ананасы, более дорогой чай, моцарелла, соус песто. «Оказалось, что это эталон благополучия», — заключила Куркина.

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) включили в новый средний класс в России участников боевых действий на Украине и работников сферы активного импортозамещения. У этих социальных групп, как отметили эксперты, за последние несколько лет возник так называемый «эффект лидерства по зарплате». В ЦМАКП связали это с высокими выплатами со стороны Министерства обороны (Минобороны) и общим дефицитом квалифицированных кадров.

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