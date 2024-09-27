В российском регионе из-за нашествия медведей ввели режим повышенной готовности

В Петропавловске-Камчатском из-за медведей ввели режим повышенной готовности

В Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Как рассказал министр лесного и охотничьего хозяйства региона Дмитрий Щипицын, отмечены частые случаи выхода медведей на территорию городского округа. Для отслеживания диких хищников разрабатывается карта, на которой отмечается траектория их движения. «Соответственно, оперативно реагируем на эти выходы путем ликвидации зверей», — заверил чиновник.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что, согласно последним данным, зафиксировано присутствие двух медведей в густонаселенных районах на территории Петропавловско-Камчатского городского округа — в районах сопки Мишенной и СРВ. В настоящее время хищников выслеживают специалисты.

До этого зампред правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что за нынешний сезон получено уже более 450 сообщений о выходе медведей в населенные пункты региона, подчеркивается в материале.

Ранее в Приморском крае медведь забрался в дачный дом, где находились двое мужчин, и растерзал их. На следующий день, предположительно, этот же хищник проник в приют для бездомных собак, задрав около 30 из них. В результате зверя выследили специалисты и ликвидировали.