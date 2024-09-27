Ветеран ВМФ США Пособец: Зеленский во время визита знал, что все кончено

Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США понимал, что все кончено.

«Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — описал американец поведение Зеленского.

27 сентября украинский лидер встретился с кандидатом в президенты США, бывшим американским лидером Дональдом Трампом в его башне Trump Tower в Нью-Йорке. Трамп допустил новую встречу с Зеленским и пообещал посетить Украину. Кроме того, американский политик пообещал, что однажды совершит визит на Украину.

Зеленский объяснил решение встретиться с кандидатами в президенты США от обеих партий желанием заранее обсудить совместные шаги Вашингтона и Киева после американских выборов главы государства в ноябре.