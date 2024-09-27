В США сообщили о возможном уничтожении четырех F-16 на Украине

Military Watch Magazine: российские ракеты уничтожили четыре F-16 на Украине

Четыре истребителя F-16, переданные Украине, могли быть уничтожены в результате ударов российскими ракетами «Кинжал». Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

«Неподтвержденные сообщения из ряда европейских источников указывают на то, что в результате атаки на авиабазу в Украине были уничтожены четыре недавно поставленных истребителя F-16 на земле», — говорится в публикации.

Издание при этом отмечает, что невозможность базирования истребителей на несовершенных аэродромах накладывает ограничения по использованию F-16 для Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно об уничтожении двух истребителей F-16 четырьмя МиГ-31К ВКС России с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Сообщается, что истребители не успели взлететь.