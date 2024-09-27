Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 27 сентября 2024Бывший СССР

В США сообщили о возможном уничтожении четырех F-16 на Украине

Military Watch Magazine: российские ракеты уничтожили четыре F-16 на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Четыре истребителя F-16, переданные Украине, могли быть уничтожены в результате ударов российскими ракетами «Кинжал». Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

«Неподтвержденные сообщения из ряда европейских источников указывают на то, что в результате атаки на авиабазу в Украине были уничтожены четыре недавно поставленных истребителя F-16 на земле», — говорится в публикации.

Издание при этом отмечает, что невозможность базирования истребителей на несовершенных аэродромах накладывает ограничения по использованию F-16 для Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно об уничтожении двух истребителей F-16 четырьмя МиГ-31К ВКС России с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Сообщается, что истребители не успели взлететь.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      Самый дорогой iPhone оказалось легко отремонтировать

      Переехавший в Испанию российский комик пожаловался на минусы страны

      Эксперт предостерег россиян от оформления нескольких льготных ипотек

      Иностранец изнасиловал 18-летнюю девушку и получил четыре года колонии

      Израиль заявил об ударе по главному штабу «Хезболлы»

      Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Сирии

      В США сообщили о возможном уничтожении четырех F-16 на Украине

      Саперы отобрали у кота ручную гранату

      Известный российский актер рассказал о желании выращивать овощи на даче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше