Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 27 сентября 2024Экономика

В США сообщили об обрушении поставок ископаемого топлива из России в Европу

Bruegel: ежемесячный экспорт ископаемого топлива из России в ЕС упал в 16 раз

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

В конце 2023 года ежемесячные объемы экспорта ископаемых видов топлива из России в Европу упали в 16 раз в денежном выражении — с максимальных 16 миллиардов долларов в начале 2022-го до примерно 1 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Bruegel.

Эксперты связали подобную динамику со стремлением властей Евросоюза (ЕС) максимально снизить зависимость европейских стран от поставок российских энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь. Однако, несмотря на резкое падение импорта, в настоящее время РФ продолжает оставаться одним из главных поставщиков ископаемого топлива в ЕС.

Большая часть ввоза, как уточняют аналитики, в прошлом году пришлась на природный газ. Согласно данным Еврокомиссии (ЕК), в 2023-м Россия обеспечила в общей сложности 15 процентов от суммарного объема импорта этого вида топлива в ЕС. Значительная доля поставок из РФ в Европу, напоминают эксперты, сейчас поступает по трубопроводам через Украину и Турцию.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

В 2025 году объемы поставок российского газа в Европу могут заметно упасть из-за отказа Киева продлевать долгосрочное соглашение с энергохолдингом «Газпром» о транзите природного топлива из РФ в ЕС. По оценке аналитиков Института энергетики и финансов (ИЭФ), ежегодные потери России при таком раскладе составят 3,9-4,8 миллиарда долларов, а ущерб Украины окажется на уровне в 1,2 миллиарда. ЕС же при подобном сценарии может лишиться 13-16 миллиардов кубометров трубопроводного газа из РФ. Главным пострадавшим в этом случае эксперты называют Австрию, зависимость которой от импорта российского природного топлива оценивается в 90 процентов.

На этом фоне аналитики Bloomberg прогнозируют, что стратегия ЕС, предусматривающая полный отказ от российских энергоресурсов к 2027 году, окажется труднореализуемой. Полноценному разрыву двусторонних энергетических связей, по их мнению, будут препятствовать ряд действующих долгосрочных соглашений между РФ и отдельными странами ЕС о поставках энергоносителей. Разорвать подобные договоры в одностороннем порядке будет крайне сложно, резюмировали эксперты.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

      Галкин запретил съемку на своих концертах в двух странах. Поводом стал скандал в Дубае из-за клича «Героям слава!»

      Орбан не согласился с Орбаном в вопросе защиты Венгрии

      Медведев рассказал о судьбе рассуждающих про превентивный удар по России стран

      Немецкий автогигант решил отозвать почти 30 тысяч автомобилей

      На буклетах для семей участников СВО изобразили британского военного

      В России назвали главные условия урегулирования украинского конфликта

      Во Франции раскрыли планы Украины ударить по своим ядерным объектам и обвинить Россию

      В США заявили о способности Трампа предотвратить полное поражение Украины

      Россиянин рассказал ФСБ о своей вербовке СБУ через рекламу в телефоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше