В США сообщили об обрушении поставок ископаемого топлива из России в Европу

Bruegel: ежемесячный экспорт ископаемого топлива из России в ЕС упал в 16 раз

В конце 2023 года ежемесячные объемы экспорта ископаемых видов топлива из России в Европу упали в 16 раз в денежном выражении — с максимальных 16 миллиардов долларов в начале 2022-го до примерно 1 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Bruegel.

Эксперты связали подобную динамику со стремлением властей Евросоюза (ЕС) максимально снизить зависимость европейских стран от поставок российских энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь. Однако, несмотря на резкое падение импорта, в настоящее время РФ продолжает оставаться одним из главных поставщиков ископаемого топлива в ЕС.

Большая часть ввоза, как уточняют аналитики, в прошлом году пришлась на природный газ. Согласно данным Еврокомиссии (ЕК), в 2023-м Россия обеспечила в общей сложности 15 процентов от суммарного объема импорта этого вида топлива в ЕС. Значительная доля поставок из РФ в Европу, напоминают эксперты, сейчас поступает по трубопроводам через Украину и Турцию.

В 2025 году объемы поставок российского газа в Европу могут заметно упасть из-за отказа Киева продлевать долгосрочное соглашение с энергохолдингом «Газпром» о транзите природного топлива из РФ в ЕС. По оценке аналитиков Института энергетики и финансов (ИЭФ), ежегодные потери России при таком раскладе составят 3,9-4,8 миллиарда долларов, а ущерб Украины окажется на уровне в 1,2 миллиарда. ЕС же при подобном сценарии может лишиться 13-16 миллиардов кубометров трубопроводного газа из РФ. Главным пострадавшим в этом случае эксперты называют Австрию, зависимость которой от импорта российского природного топлива оценивается в 90 процентов.

На этом фоне аналитики Bloomberg прогнозируют, что стратегия ЕС, предусматривающая полный отказ от российских энергоресурсов к 2027 году, окажется труднореализуемой. Полноценному разрыву двусторонних энергетических связей, по их мнению, будут препятствовать ряд действующих долгосрочных соглашений между РФ и отдельными странами ЕС о поставках энергоносителей. Разорвать подобные договоры в одностороннем порядке будет крайне сложно, резюмировали эксперты.