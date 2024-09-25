Потери России от прекращения транзита газа через Украину оценили

ИЭФ: РФ потеряет $3,9-4,8 млрд в год в случае отказа Украины от транзита газа

В случае отказа Украины продлевать соглашение о транзите российский энергохолдинг «Газпром» потеряет возможность отправить на экспорт в Европу в общей сложности 13-16 миллиардов кубометров газа. Денежные потери в этом случае составят 3,9-4,8 миллиарда долларов в год, сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Действующее соглашение о транзите российского газа через территорию Украины действует до конца 2024 года. В случае отказа республики продлевать договор с «Газпромом» в наиболее уязвимом положении среди европейских импортеров окажется Австрия. Эта страна, как отмечают эксперты, более чем на 90 процентов зависит от поставок российского топлива.

Что касается остальных импортеров газа в Европе, то они после прекращения транзита топлива через Украину пострадают в меньшей степени. Речь идет об Италии, Словакии и Молдавии. Первая страна, как подчеркивают аналитики, сможет заместить и без того незначительную долю российского топлива (около пяти процентов) в структуре своего импорта при помощи наращивания сжиженного природного газа (СПГ).

Словакия сможет заместить выпавшие объемы благодаря реверсным поставкам регазифицированного СПГ из Германии (через Чехию) или Италии (через Австрию). У Молдавии же есть возможность компенсировать потери за счет реверсного использования Трансбалканского газопровода из Турции транзитом через Румынию.

Но даже Австрия, по мнению экспертов, не окажется в безвыходном положении. Как отмечают аналитики, эта страна может возместить объемы российского топлива при помощи поставок регазифицированного СПГ из Италии и/или Германии (как напрямую, так и транзитом через Чехию и Словакию). Кроме того, Австрия обладает значительными внутренними запасами газа, которые оцениваются более чем в восемь миллиардов кубометров, резюмировали в ИЭФ.

В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу. Он подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». Глава республики тогда добавил, что начиная с 2025 года украинская сторона будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу возможности продолжения поставок российского газа в ЕС через ее территорию. При этом «Газпрома» в цепочке поставок быть не должно, заключил Зеленский.