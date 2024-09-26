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15:06, 26 сентября 2024Экономика

Потери Украины от прекращения транзита российского газа оценили

ИЭФ: отказ Украины от транзита газа из России приведет к потере $1,3 млрд в год

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Отказ Украины продлевать действующее долгосрочное соглашение с российским энергохолдингом «Газпром» может привести к ежегодным потерям доходов республики в размере 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Помимо этого, как уточняют аналитики, вырастут издержки Украины на транспортировку газа для внутренних и внешних потребителей. Кроме того, республике придется оптимизировать простаивающие газотранспортные мощности ради снижения расходов на поддержание работоспособности собственной газотранспортной системы (ГТС).

Дополнительным негативным последствием отказа Украины от пролонгации договора с «Газпромом», по мнению экспертов, станет рост рисков военных ударов по газотранспортной инфраструктуре страны. Также республике придется перестраивать потоки газа на внутреннем рынке с запада на восток и поддерживать давления в восточной и центральной частях ГТС.

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Однако отказ от транзита российского газа не станет для Украины катастрофическим решением. Аналитики напоминают, что с 2008 года суммарные объемы транзита сократились более чем в семь раз, а с 2018-го — в пять. В итоге в 2024-м транзит российского топлива составил лишь 40 процентов от уровня 2021 года. «ГТС Украины уже адаптировалась к потере основного объема российского транзита», — резюмировали эксперты.

Ранее в ИЭФ оценили суммарные ежегодные потери России от прекращения транзита топлива через территорию Украины в Европу в 3,9-4,8 миллиарда долларов. В физическом плане речь идет о выпадении 13-16 миллиардов кубометров газа с 2025 года. Главным пострадавшим от скорого прекращения транзита российского газа в Европу эксперты назвали Австрию, зависимость которой от импорта топлива из РФ составляет более 90 процентов.

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