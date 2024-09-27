В США забеспокоились о последствиях военной помощи Украине

Риттер обратился к Блинкену с вопросом о последствиях военной помощи Украине

Отставной американский разведчик Скотт Риттер обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с вопросом о последствиях выделения Вашингтоном военной помощи Украине. Обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

По словам эксперта, госсекретарю США «плевать» и на украинцев, и на Украину. «Скольких украинцев ты только что приговорил к смерти?» — задал он вопросом.

Ранее США выделили Вооруженным силам Украины (ВСУ) американского оружия на сумму 5,55 миллиарда долларов.

Ранее Риттер выразил мнение, что мир как никогда приблизился к ядерному конфликту США и России. Бывший разведчик подчеркнул, что тот, кто не задумался о возможном конце света, скорее всего, «безмозглый либо застрял в каком-то отдаленном уголке мира».

