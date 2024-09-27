В ВСУ заявили о высоком шансе бойцов быть убитыми сразу после попадания на фронт

Financial Times: до 70 % бойцов ВСУ погибают сразу после попадания на фронт

Сразу после попадания на фронт до 70 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают ранения или погибают. О высоком шансе мобилизованных быть убитыми заявили в беседе с газетой Financial Times командиры украинской армии.

«От 50 до 70 процентов новых пехотинцев были убиты или ранены в течение нескольких дней после начала первой ротации», — говорится в публикации.

Отмечается, что такая статистика связана с высоким уровнем среднего возраста мобилизованных бойцов. Так, по словам одного из командиров, из 30 бойцов его соединения лишь пятеро — моложе 30 лет.

Ранее издание также рассказало о плохой подготовке новобранцев ВСУ. Отмечается, что у призывников нет необходимых базовых навыков ведения боя и не хватает мотивации.