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11:22, 27 сентября 2024Экономика

Названы сроки открытия московской верфи

РБК: Московская судостроительная верфь начнет работу в начале 2025 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московский судостроительный завод в Нагатинском затоне начнет работу в начале 2025 года. О новых сроках открытия верфи пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, открытие площадки намечено на 31 декабря этого года. Производство передовых электросудов перейдет под управление дочерней IT-компании АФК «Система» Sitronics Group. Фирма уже наладила выпуск речных трамваев Ecobus, которые с прошлого года выполняют регулярные перевозки по двум участкам реки Москвы. Как отмечают в Дептрансе, на новом судостроительном заводе появится свыше 500 рабочих мест. Для производства комплектующих и оборудования по всей стране будет задействовано еще около 50 тысяч специалистов.

Судоверфь площадью более 23 тысяч квадратных метров располагается напротив Южного речного вокзала. Ежегодно здесь планируется производить около 20 электросудов. Для электроснабжения на предприятии будут использоваться солнечные батареи. По задумке мэра столицы Сергея Собянина, в будущем мощности завода позволят заменить все судна в Москве на экологически чистые, кроме того, в планах верфи — пустить электросуда и по другим российским водоемам.

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      Виктория Клабукова
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