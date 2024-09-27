Внешняя торговля Китая превысила четыре триллиона юаней

China Daily: объем внешней торговли Китая вырос на четыре процента в августе

В августе 2024 года объем внешней торговли Китая вырос на четыре процента и составил примерно 4,18 триллиона юаней (около 600 миллионов долларов). Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на Государственное валютное управление.

Отмечается, что экспорт товаров и услуг КНР составил 322,4 миллиарда долларов, а импорт — 263,5 миллиарда долларов.

По данным Министерства торговли Китая, за восемь месяцев объем прямых иностранных инвестиций в экономику азиатской страны снизился на 31,5 процента. Впрочем, за то же время в КНР создали почти 37 тысяч новых компаний с иностранным участием. Прошлогодние показатели оказались превышены на 11,5 процента.

В российском Минфине полагают, что по итогам 2024 года товарооборот России и Китая может вырасти до рекордных значений.