Врач посоветовала необычный способ улучшить качество кожи

Косметолог Анчикова заявила, что регулярный спорт улучшает качество кожи лица

Спорт не только улучшает тонус мышц и уменьшает объем подкожно-жировой клетчатки, но и улучшает качество кожи лица, уверяет косметолог, дерматовенеролог, эксперт бренда d’Alba Екатерина Анчикова. О необычном способе ухода за кожей она рассказала «Ленте.ру».

Врач заявила, что для увлажнения кожи необходимо, чтобы хорошо работали потовые и сальные железы. Во время интенсивной тренировки они активизируются, благодаря чему потового секрета и кожного сала вырабатывается больше, чем обычно. В результате кожа насыщается натуральными увлажнителями и сохраняет в себе воду, объяснила дерматовенеролог.

Также, по словам Анчиковой, в потовом и сальном секрете содержится много полезных компонентов, участвующих в процессе питания кожи снаружи, например, пептиды и аминокислоты. Но есть еще один немаловажный фактор: в процессе активизации кровообращения улучшается питание нижних слоев кожи, в результате чего она становится плотнее и эластичнее.

Еще одна польза тренировок заключается в том, что во время них кожа насыщается кислородом.

Все клетки, и клетки кожи в том числе, начинают получать больше кислорода, в результате чего они становятся более молодыми и активными. И этот процесс благотворно влияет на внешность. Кожа лица, шеи и других зон становится более ровной, эластичной, сияющей и бархатистой, она подтягивается и овал становится более четким Екатерина Анчикова врач-косметолог, дерматовенеролог

Кроме того, во время тренировки движение крови по сосудам нормализуется, и перенос всех положительно влияющих на функционирование организма веществ увеличивается, продолжила врач. «Благодаря этому после спортивных нагрузок человек становится румяным. Зона вокруг глаз выглядит более привлекательной, уходит синева под глазами, отеки и мешки становятся менее выраженными», — отметила она.

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