Врач предупредил о недостатке одного вида контрацепции

Гинеколог Саакян: эффект от мужских контрацептивов появляется через 70 дней

Мужские оральные контрацептивы не пользуются спросом, так как эффект от них появляется через два месяца, рассказал акушер-гинеколог Гаяне Саакян. В беседе с «Газетой.Ru» он предупредил о главном недостатке комбинированных оральных контрацептивов (КОК) для мужчин.

Саакян указал, что мужские контрацептивы имеют тот же список побочных действий, что и женские: акне, набор веса, изменение настроения, изменения сексуальной функции и полового влечения. Единственное отличие, по словам врача, — мужские КОКи не повышают риск венозной тромбоэмболии.

Тем не менее гормональные контрацептивы для мужчин редко применяются, отметил гинеколог. По его словам, это связано с некоторыми неудобствами. «Необходимо около 70 дней, то есть больше двух месяцев, чтобы сперматогенез полностью прекратился. А после отмены нужно три-четыре месяца для восстановления фертильности. Именно из-за этого их применение не особо популярно», — объяснил врач.

Он добавил, что женские контрацептивы защищают от беременности на шестой день приема, а фертильность восстанавливается сразу после прекращения приема.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина предупредила, что курящим женщинам старше 35 лет оральные контрацептивы не рекомендуются. Она пояснила, что прием препаратов на фоне курения в 20 раз увеличивает риск возникновения тромбов.