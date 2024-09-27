ВСУ больше 10 раз за сутки попытались прорвать границу России

Минобороны заявило об отражении 11 попыток прорыва границы в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, украинские войска попытались атаковать в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

В результате боевых действий противник потерял больше 70 человек, бронетранспортер, три автомобиля и семь боевых бронированных машин. В оборонном ведомстве отметили, что два украинских солдата сдались в плен.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожены. Он также добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинских войсках есть наемники из дружественных стран.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.