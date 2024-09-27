Выросли продажи одного вида люксовых автомобилей

«Автостат»: в августе россияне купили 217 люксовых автомобилей с пробегом

В последнем месяце лета 2024 года жители России купили 217 подержанных люксовых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с августом 2023 года, то рост покупок составил семь процентов. Больше 35 процентов сделок пришлось на автомобили марки Bentley. Кроме того, было куплено 45 подержанных Rolls-Royce, а также по 38 Lamborghini и Maserati.

Оказалось, что 52 процента люксовых автомашин с пробегом приобрели в Москве. На Санкт-Петербург и Подмосковье пришлось 24 и 19 автомобилей соответственно.

Всего с января по август в России продали 1481 автомашину класса Luxury с пробегом.

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2024 года реализация подержанных люксовых автомобилей увеличилась на восемь процентов, если сравнивать с седьмым месяцем 2023 года.

За полгода россияне израсходовали на приобретение подержанных легковых машин 3 триллиона 226 миллиарда рублей.