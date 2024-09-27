Заслуженная артистка России опровергла слухи о параличе

Актриса Елена Кондулайнен опровергла слухи о своей госпитализации и параличе

Актриса Елена Кондулайнен опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что у нее случился паралич тела. Об этом она сама сообщила изданию KP.RU.

Заслуженная артистка России назвала слухи полной чушью.

«Это полная чушь! Я сейчас в Турции, здорова, чувствую себя хорошо. Плаваю, загораю, чего и всем вам желаю», — заявила Елена.

По словам Кондулайнен, ложная информация о ее болезни могла пойти от сотрудников одного из телеканалов, который «в погоне за сенсациями» решил снять такой сюжет.

Ранее сообщалось, что у секс-символа 90-х парализовало половину тела.