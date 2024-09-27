Экс-спикер генштаба ВСУ Селезнев призвал отступить из Угледара

Бойцам Вооруженных сил Украины, находящимся в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР), следует отступить. С таким призывом выступил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире передачи «Говорит великий Львов».

«Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас. Также, нам не хватает артиллерии, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу», — сказал Селезнев.

По его мнению, руководству ВСУ следует принять «непростое, но важное решение» об отступлении на другие рубежи.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ отступают на западные окраины Угледара. По его словам, украинские военные избегают ближних боев, задействуя дроны и артиллерию.

До того сообщалось, что украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около 2000 бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки.